Гавана, 9 сентября, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Кубинские медики 10 сентября представят в Колумбии терапевтическую вакцину против рака легких — итог двадцатилетних научных изысканий в Центре молекулярной иммунологии на Кубе.Препарат будет продемонстрирован в ходе первого Международного симпозиума по активной иммунотерапии, организованного в колумбийском Медельине. Таким образом, Колумбия, наряду с Кубой, Перу и Парагваем, станет четвертой страной в мире, где вакцина, известная как «Симавакс» будет официально зарегистрирована.

Кубинский иммунолог Данай Сааведра отметила, что вакцина предназначена для больных с «продвинутой стадией рака». И функция препарата не в том, чтобы предотвратить или вылечить этот тип онкологического заболевания. А в том, чтобы продлить жизнь больному и обеспечить необходимое качество жизни. Вакцина уже апробирована на четырех тысячах пациентов на Кубе и в других странах, и результаты являются весьма перспективными: продление жизни достигло пяти лет. Как заявила Данай Сааведра, это «почти немыслимый результат для тех, кто страдает от этого заболевания в продвинутой стадии, потому что выживаемость не превышает, максимум. 18 месяцев, комментирует Prensa Latina.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кубинская онкология имеет репутацию одной из лучших в мире. Причем, речь идет не только о хирургии, но и развитой системе реабилитации онкологических больных. Фармацевтические препараты, разработанные на Острове свободы, в том числе, для улучшения состояния больных на последних стадиях заболевания (такие как видатокс), поставляются в различные страны. Куба имеет комплексную программу по борьбе с раком, координируемую Министерством здравоохранения, которая нацелена на снижение смертности, улучшение качества жизни пациентов. Программа является доступной для всех уровней оказания медицинской помощи: от участковых семейных врачей до поликлиник и больниц. Программа включает профилактику, раннюю диагностику, своевременное лечение, реабилитацию и паллиативную помощь.