Братислава, 9 сентября, 2016, 23:15 — ИА Регнум.



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«Россия — хорошая, Америка — плохая, такие результаты показали недавние опросы общественного мнения в Словакии. Конечно, геополитическая неграмотность населения — это еще не катастрофа, но когда такую позицию разделяют даже некоторые политики, то это повод задуматься», — пишет словацкий портал SME.

Cоциологам еще только предстоит выяснить причины подобного отношения простодушных словаков к США и Западу. Опросы показали, что 12% респондентов считают, что Словакии следует развернуться к Востоку, еще 52% словаков видят свою страну нейтральной «между Востоком и Западом». А многие даже открыто демонстрируют весьма негативное восприятие Америки.

«Причиной этого может быть пассивное отношение словацких властей к пророссийской пропаганде в сочетании с активной ангажированностью словацкой местной прессы, которая оказалась слишком восприимчива к облакам пара ядовитой российской пропаганды, активно просачивающейся в словацкое публичное пространство. В любом случае эти опросы показывают не настоящую атмосферу в обществе, а только дымку, которая его окутала. Едва ли реальная концентрация антиамериканизма в словацком обществе превышает минимальные допустимые значения», добавляет портал.