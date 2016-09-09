Берлин, 9 сентября, 2016, 23:09 — ИА Регнум. «Неправильно проводимая политика преодоления прошлого привела к тому, что немцы почему-то понимают Путина, но не понимают Украину. Несмотря на аннексию Крыма, вмешательство России во внутренние дела Украины и бомбардировки в Сирии некоторые лидеры общественного мнения в Германии по-прежнему защищают Россию, утверждая, что эта страна не является агрессором. Причиной может быть историческое чувство вины немцев по отношению к россиянам за преступления Второй мировой войны», — пишет журнал Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Хладнокровие Кремля во время бомбардировок Алеппо и небрежность, с которой Москва в последнее время отклоняет немецкие предложения по защите гражданского населения этого города, уже сильно запятнали образ президента России Владимира Путина в глазах граждан Германии. Однако несмотря на все возрастающее недоверие немцев к главе Кремля, по-прежнему остаются те, кто симпатизирует нынешнему российскому руководству», пишет обозреватель издания.

Изменение немецкого общественного мнения по отношению к российскому руководству началось еще тогда, когда на немецком языке были опубликованы два наиболее резонансных американских расследования о преступлениях путинского режима. В обстоятельной монографии «Клептократия Путина» профессор Карен Давиша разоблачила нынешнее руководство России как сетевой преступный синдикат международного уровня. В исследовании «Чем меньше вы знаете, тем лучше он спит» бывшего московского корреспондента газет Financial Times Wall Street Journal Дэвида Саттера объясняется участие спецслужб в гнусных террористических атаках на жилые дома в 1999 году для воцарения Путина на посту президента.

«В 2014 году после захвата Крыма и вторжения на Донбасс Россия явилась миру в виде агрессивного авторитарного и националистического государства, стремящегося воспрепятствовать украинцам в их сближении с Западом. В целом немецкое общество за два года проделало путь от понимания Путина к разочарованию в нем и его системе. Еще два года назад большая часть немецкой общественности и элиты смотрела на московское руководство как на своеобразных и трудных, но важных и грозных партнеров», — отмечает издание.

Тем не менее, сотни неопытных журналистов, политиков, чиновников, деятелей культуры, представителей бизнеса и телевизионных сатириков по-прежнему верят передергиваниям и искажениям кремлевской пропаганды про «фашистов», «переворот» и «гражданскую войну» на Украине, а также про «контроль США», «расширение НАТО» и тому подобный вздор. Это создает своего рода «феномен Украины», когда в общенемецком дискурсе немецко-русские отношения, включая дискуссии об ограничениях импорта нефти из России, рассматриваются сквозь призму немецкой вины перед российской военной сверхдержавой, а к военному карлику Украине проявляется полнейшее равнодушие. В результате даже намек на возможность ужесточения санкций в отношении России, а также поставки Украине современных противотанковых ракет для ее выживания наталкивается на запоздалое немецкое раскаяние в отношении когда-то обиженной немцами русской нации. Этим ложным чувством исторической вины обусловлено политическое равнодушие немцев по отношению к населению Алеппо и народам Восточной Европы, а также к преступлениям путинского режима в начале так называемого «Украина кризиса», добавляет журнал.