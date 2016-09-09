Москва, 9 сентября, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Национальное объединение строителей в своем обращении раскритиковало инициативу Росстандарта по формированию технического комитета по стандартизации «Строительные материалы (изделия) и конструкции». Обращение от имени НОСТРОЙ подписал президент объединения Андрей Молчанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

В конце лета Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проинформировало о начале формирования технического комитета по стандартизации «Строительные материалы (изделия) и конструкции». Создание нового ТК будет сопровождаться исключением соответствующей области стандартизации из сферы компетенции ныне действующего ТК 465 «Строительство».

«Создание отдельного технического комитета в области строительных материалов может привести к нарушению единых норм и правил производственной цепочки строительного комплекса: «требования к зданиям и сооружениям» — «требования к процессам проектирования, строительства и эксплуатации» — «требования к строительным материалам и изделиям», что приведет к снижению надежности и безопасности зданий и сооружений», — говорится в обращении.

В документе подчеркивается, что вопросы стандартизации строительной продукции и подтверждения ее соответствия напрямую связаны с вопросами безопасности строительства и охраны окружающей среды. Существующая сегодня система нормативных технических документов в строительстве устанавливает единые и сбалансированные требования к конструктивным особенностям зданий и сооружений в зависимости от их функционального назначения, к процессам их проектирования, строительства и эксплуатации, а также к строительным материалам и изделиям. Именно системный подход позволяет обеспечить высокую степень надежности и безопасности объектов строительства, уверены в НОСТРОЙ.

«Предпринимаемые попытки разделить эту систему на разрозненные и слабо взаимосвязанные между собой части, например путем вычленения строительных материалов и изделий из комплексной системы технического нормирования в строительстве, может привести к распределению отдельных их видов по разным техническим комитетам и несинхронным корректировкам требований в ущерб безопасности», — отмечается в обращении.

По мнению Национального объединения строителей, существующие в настоящее время комитеты, в частности ТК 465, в состоянии реализовать единую политику технического нормирования в строительстве. «Считаем необходимым остановить формирование отдельного технического комитета в области строительных материалов, дублирующего уже существующие ТК, как, работу, противоречащую национальным интересам и государственной политике в области безопасности и качества строительства», — заключается в документе.

Ранее с похожим письмом в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Козака обратилось и Национальное объединение производителей стройматериалов. Как говорится в письме, создаваемый техкомитет призван разработать 11 межгосударственных стандартов прямого применения и гармонизировать их с международными. При этом на территории РФ в настоящий момент действуют 68 стандартов на теплоизоляционные материалы, из которых 37 — на основе евростандартов. Таким образом, подчеркивается в обращении, под понятием «гармонизация международных и отечественных стандартов» подразумевается прямое применение европейских стандартов, однако такая протекционистская политика в определенный момент неизбежно приведет к агрессивной экспансии на российский рынок европейских производителей.