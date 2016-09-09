Москва, 9 сентября, 2016, 21:32 — ИА Регнум. В мэрии Москвы заявили, что на День города, 10 сентября, откроется 26 станций на Московском центральном кольце (МЦК). Однако, как уточнил, выступая перед журналистами, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, всего до 2025 года планируется открыть 31 транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Хуснуллин отметил, что на 17 из них организуют пересадку на метро, а на 10 станциях — пересадку на пригородные поезда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд «Ласточка» на участке Московского центрального кольца

Кроме того, он подчеркнул, что запуск движения на МЦК даст импульс развитию заброшенных промзон.

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В свою очередь председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов сообщил, что вся проектная документация МЦК согласована: 66 заключений по проектам строительства ТПУ на МЦК получили положительную оценку. «Экспертиза проводилась отдельно для объектов ТПУ, реконструкции путепроводов и железнодорожных переездов и для выполнения работ по подготовке территории строительства технологических объектов транспортно-пересадочных узлов», — приводит его слова пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что запуск пассажирского движения по МЦК будет происходить в несколько этапов: на первом этапе откроют 24 станции, на втором — семь, на третьем — планируется улучшать связь станций кольца со станциями метрополитена и радиальными линиями железной дороги. В списке первых 24-х станций МЦК были названы: Лихоборы, Окружная, Владыкино, Ботанический сад, Ростокино, Белокаменная, Бульвар Рокоссовского, Локомотив, Соколиная гора, Шоссе энтузиастов, Нижегородская, Новохохловская, Угрешская, Автозаводская, ЗИЛ, Верхние котлы, Крымская, Площадь Гагарина, Лужники, Кутузовская, Деловой центр, Шелепиха, Стрешнево, Балтийская.

Отметим, что в мэрии Москвы до сих пор не озвучили обновленный список станций. На запрос ИА REGNUM в департаменте строительства 9 сентября сообщили, что «список еще не готов».