Москва, 9 сентября, 2016, 21:14 — ИА Регнум. В конкурсе Банка России по выбору символов новых купюр лидируют Иркутск, Волгоград и Севастополь, сообщает официальный сайт ЦБ РФ.

Скульптура «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде

На 9 сентября лидируют символы Иркутска, который вечером сдвинул с первого места Волгоград. На третьей строчке финального этапа расположился Севастополь, за ним следуют символы Дальнего Востока, а замыкает первую пятерку Казань.

Финальный этап конкурса символов для новых купюр стартовал пять дней назад. За это время на сайте Твоя-Россия.рф в голосовании приняли участие более 350 тыс. жителей России.

Напомним, на финальном этапе голосования из 10 городов или регионов гражданам России предстоит выбрать два, символы которых украсят новые банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей. Окончательное подведение итогов конкурса состоится 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия 1» в 18:00 мск.

Среди символов-финалистов лидируют монумент Сталинградской битвы «Родина-мать зовет!» в Волгограде, мост на остров Русский в Приморском крае, «Золотые ворота» и Успенский собор во Владимире, Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный, озеро Байкал и мифический зверь бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей — заповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.

На данный момент наметились два явных лидера — символы Иркутска и Волгограда, за которых отдано более 57 тыс. и 52 тыс. голосов соответственно. Однако среди остальных претендентов идет непрерывная борьба и символы многих городов и регионов разделяет совсем незначительное количество голосов.

Проголосовать можно на сайте Твоя — Россия.рф. Голосование завершится 7 октября в 12:00 мск. Кроме того, можно прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое из его территориальных учреждений и заполнить анкету. Также анкеты для голосования будут напечатаны в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.