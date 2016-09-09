Монтевидео, 9 сентября, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Триста докладчиков из стран Латинской Америки, Карибского бассейна и других государств мира встретились в Монтевидео на первом Открытом научном форуме, посвященном проблемам развития региона. На секциях форума обсуждались следующие темы: научная политика, университеты в системе развития, наука и гражданственность, бизнес-инновации и научные исследования, перспективы развития науки до 2030 года. Участники встречи уверены, что итоги обсуждения будут востребованы органами государственной власти и использованы при разработке политических решений.

Объектив

Особое внимание было уделено проблеме гендерного равенства. Директор Регионального отделения естественных наук ЮНЕСКО для Латинской Америки и Карибского бассейна Лидия Брито заявила, что страны Латинской Америки и Карибского региона имеют самое большое количество в мире женщин в научной отрасли: между 45 — 46%. Тем не менее, в такой области научных исследований как физика и математика эти цифры меняются на более низкие проценты, комментирует Prensa Latina

Одним из итогов форума стало решение о создании в социальных сетях специальных страниц для взаимного обмена знаниями, идеями и предложениями.