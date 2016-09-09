Тирасполь, 9 сентября, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Подписание президентом Приднестровья Евгением Шевчуком очередного указа о приведении правовой системы республики в соответствие с законодательством России спровоцировало целый поток комментариев на международном уровне. Как передает корреспондент ИА REGNUM, указ Шевчука, подписанный в контексте президентской предвыборной кампании в ПМР и в рамках противостояния с оппозиционным Верховным советом, в Молдавии и Румынии был воспринят как «подготовка к присоединению к России» и вызвал настоящую истерику в рядах молдавских и румынских чиновников и политиков.

Караваджо. Медуза (фрагмент). 1597

Гармонизация законодательства Приднестровья и РФ последовательно осуществляется, по крайней мере, с 2006 года, когда в ПМР состоялся референдум, на котором более 98% участников проголосовали против присоединения к Молдавии и за курс на независимость и свободное присоединение к России.

Подписанный Шевчуком 7 сентября Указ «О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года», как отмечается в самом документе, направлен на реализацию воли народа Приднестровья.

В указе содержится поручение создать комиссию по приведению законодательства ПМР в соответствие с федеральными законами России и представить соответствующий план до 1 ноября. Решения органов власти, противоречащие этому курсу, как говорится в документе, далее будут считаться «не подлежащими применению».

В контексте острого конфликта между президентом ПМР Шевчуком и Верховным советом за последнее формулировкой может скрываться желание Шевчука просто не принимать к исполнению неугодные ему решения парламента. Ранее таким механизмом было противоречащее конституции ПМР, но широко практиковавшееся Шевчуком неподписание принимаемых депутатами законов.

Однако в июле 2016 года Верховный совет принял поправки в Конституцию наделяющие спикера парламента правом подписывать принимаемые законы, если президент не сделал этого в установленные законодательством сроки.

Несмотря на очевидно предвыборный и внутриполитический характер подписанного Шевчуком документа, в Кишиневе, а следом и в Бухаресте его приняли за чистую монету. И не на шутку всполошились.

Спикер молдавского парламента Андриан Канду заявил, что Шевчук «укореняет сепаратизм в Республике Молдова», а его указ ведет к регрессу в урегулировании молдавско-приднестровского конфликта. «Вместо того, чтобы искать решения по восстановлению целостности [Молдавии], лидеры [Приднестровья] призывают к продвижению сепаратизма и присоединению к другому государству», — сказал он.

«Мы все знаем, что приднестровский регион готовится к выборам. Думаю, это популистское движение, которое ориентировано с электоральной точки зрения», — сказал премьер-министр Молдавии Павел Филип, пообещав, что позже правительство обнародует официальную позицию.

В Бюро по реинтеграции правительства Молдавии указ Шевчука назвали «неуместным и недействительным». «Он был издан неконституционным органом на основании референдума, незаконно проведенного на части территории Республики Молдова», — заявили в ведомстве.

Там считают, что документ «сводит к нулю все усилия» Кишинева и международных партнеров по урегулированию конфликта и выработке «особого статуса Приднестровья в составе Молдавии». «В данном контексте, во избежание провала переговорного процесса и появления напряженности в этой части Европы, молдавские власти обращаются к международным партнерам, участвующим в процессе урегулирования приднестровского конфликта, с просьбой высказать свою позицию по отношению к документу, изданному лидером в Тирасполе 7 сентября 2016 года», — добавили в правительственном ведомстве.

С заявлениями в этой связи выступили и некоторые молдавские политики. Лидер либералов Михай Гимпу, к примеру, предложил признать Приднестровье «территорией, оккупированной Российской Федерацией». «В противном случае, существуют риски повторения украинского сценария, касающегося аннексии Крыма», — добавил Гимпу. Сам приднестровский конфликт он считает «молдавско-российским».

В Румынии в указе Шевчука разглядели козни Москвы. «Вместо того чтобы предложить гражданам демократию, свободу и разрушение диктатуры, Шевчук хочет отдать их Путину, в нестабильность, неуверенность и террор. Необходимо с твердостью отстаивать территориальную целостность Республики Молдова и остановить желание Путина восстановить СССР», — заявила румынский европарламентарий Моника Маковей.

«Новость из Тирасполя не должна нас удивлять», — отметил Еуджен Томак, исполнительный председатель партии «Народное движение», возглавляемой экс-президентом Румынии Траяном Бэсеску. По его словам, «предвыборная кампания в России и Кишиневе вышла на финишную прямую». «Шевчук, лидер самопровозглашенного приднестровского региона, стал предвыборным агентом кандидата от социалистов на президентских выборах в Республике Молдова Игоря Додона, публично поддерживаемого Кремлем. Вопрос о присоединении к России, вновь поднятый Шевчуком, предоставит Додону повод настаивать на необходимости сохранения единой Республики Молдова, но вместе с Россией», — заявил Томак.

«Не стоит забывать, что 18 сентября проходят парламентские выборы в Российской Федерации, а тема аннексированных территорий представляет большой интерес для Москвы», — добавил румынский политик.

Национал-либеральная партия Румынии, которую до избрания президентом возглавлял нынешний глава румынского государства Клаус Йоханнис, также выступила с осуждением шага Шевчука. По словам исполнительного секретаря партии Раду Карпа, «подобные жесты служат лишь для обострения ситуации в Республике Молдова — как на правом, так и на левом берегах Днестра». Он также заявил, что референдум 2006 года в ПМР был «незаконным, согласно законодательству Республики Молдова» и не был признан международным сообществом и участниками переговорного процесса, включая Россию.

Справка ИА REGNUM :

Итоги приднестровского референдума были признаны Госдумой РФ. 6 октября 2006 года Госдума единогласно 419 голосами приняла постановление «Об итогах референдума в Приднестровье 17 сентября 2006 года», которое было направлено президенту РФ Владимиру Путину, в Совет Федерации РФ, правительство РФ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, ПАСЕ, Парламент Молдавии и т.д. В этом заявлении Госдума призвала мировое сообщество учесть результаты референдума «ради обеспечения прав человека, мира и безопасности в данном регионе и справедливого разрешения приднестровского конфликта».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать поручение лидера Приднестровья привести законодательство непризнанной республики в соответствие с российским федеральным законодательством. «Я не могу ответить на этот вопрос, мне неизвестно о какой-либо реакции (Москвы). Нужно понимать, на чем основываются такие действия. Не обладая деталями, я не могу это никак комментировать», — приводит «РИА Новости» слова пресс-секретаря Путина.

В Верховном совете Приднестровья, где большинство мест контролируются оппозиционной Шевчуку партией «Обновление» и ее партнерами, указ Шевчука также назвали предвыборным ходом и выразили намерение опротестовать его в Конституционном суде.

«Как распространять российское законодательство при разном государственном устройстве, при разных конституциях? Данные (российские — NM) законодательные акты у нас не применимы, у нас разная налоговая система, много других различий», — сказал в интервью изданию NewsMaker глава фракции «Обновление» в Верховном совете Петр Пасат. Он подтвердил, что своим решение Шевчук лишь хочет помешать оппозиционному депутатскому корпусу принимать решения, которые часто оказываются неудобными для него.

«В самом Приднестровье данный поступок Шевчука население восприняло ухмылками и иронией, наблюдая в происходящем политтехнологический прием, не имеющий какого-либо отношения к реальным шагам по сближению с Россией, — пишет в свою очередь издание РИА «Днестр». — Напомним, из самой России каких-либо указаний или поползновений относительно присоединения к себе Приднестровья не наблюдается уже многие годы, однако местные политики регулярно пытаются прослыть «наиболее пророссийскими».

Издание отмечает, что сегодня Шевчук использует для удержания власти те же «технологии», который пятью годами ранее использовал его предшественник Игорь Смирнов, ухода которого тогда добивалась Москва. «С одной стороны, глава ПМР осуществляет прямой шантаж руководства РФ, которое, якобы, обязано отвечать на подобные «приставания», а публичный отказ может походить на предательство пророссийских интересов со стороны Владимира Путина. Ставя в неудобное положение Россию и её лидера, одновременно с этим глава региона может попытаться произвести узурпацию власти по российскому сценарию путча 1993 года, разогнав неудобный ему парламент и взяв на себя абсолютные полномочия. При этом Шевчук рассчитывает возвыситься над другими ветвями власти ПМР. Напомним, происходят данные колебания на фоне грядущих осенью-зимой этого года очередных президентских выборов», — пишет РИА «Днестр», напоминая, что в контексте будущих выборов Шевчук сегодня является наиболее непопулярной политической фигурой в ПМР.