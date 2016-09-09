Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 9 сентября, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Ситуация с «постыдной реконструкцией» в речном порту Комсомольска-на-Амуре, о которой сообщало ИА REGNUM, тормозит развитие города, мешает внедрению инвестиционных программ и нервирует жителей.

Alexxx Malev Порт Комсомольска-на-Амуре

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«В том, чтобы порт, некогда бывший крупнейшим речным портом ДФО, работал стабильно и развивался, нуждаются крупные инвесторы, которые приходят сегодня работать в ТОР «Комсомольск-на-Амуре». В частности, АО «Полиметалл» нуждается в этом порте, хочет работать с ним, грузы свои возить на севера. Но он не может работать — собственник порта довел сегодня ситуацию до того, что порт фактически не работоспособен», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. руководителя управления транспортной инфраструктуры министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Дмитрий Кирсанов.

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В декабре 2015 года губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт совершил инспекционную поездку в Комсомольск-на-Амуре. На итоговом совещании глава региона особо подчеркнул, что у здания речного вокзала должен появиться другой собственник, который приведет его в порядок. Но прошло 8 месяцев 2016 года, новый собственник у речного порта и речного вокзала, который входит в имущественный комплекс Амур-порта, так и не появился. Важнейшее для развития города предприятие продолжает деградировать.

В рамках реализации программы развития Комсомольска-на-Амуре проводится масштабная реконструкция набережной, украшением которой мог бы, и должен стать речной вокзал. Однако никакие уговоры на собственника не действуют. Даже во время празднования Дня Победы, когда городские власти просили должностных лиц порта закрыть обшарпанный вокзал баннерами, они получили отказ.

«Горожане очень долго ждали возрождения города. Мы передали набережную в краевую собственность. Сейчас на ее реконструкцию выделяются и краевые, и федеральные деньги. Она уже сегодня стала намного лучше. Но проблемы с Амур-портом, с речным вокзалом не разрешимы ни при новом главе города, ни при прежнем. Это нервирует людей. Мы очень много жалоб получаем от горожан. Особенно от людей с ограниченными физическими возможностями, для которых вокзал просто небезопасен. Но собственника порта это не волнует. Город потерял сотни рабочих мест. Рыночная экономика — это, безусловно, очень хорошо. И мы это видим на примере социально-ответственного бизнеса, который не только содержит в порядке свои предприятия, но и многое делает для улучшения качества жизни горожан. Я считаю, что собственникам Амур-порта не хватает по-настоящему здорового человеческого патриотизма. Наверное, только это могло бы повлиять на ситуацию. Но пока — увы, этого нет», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель городской думы Комсомольска-на-Амуре Светлана Баженова.

Председатель Закса Хабаровского края Сергей Луговской, напротив, убежден, что ждать, пока у нерадивого собственника появится «здоровый патриотизм», неправильно: «В связи со сложившейся в Амур-порту ситуацией жители Комсомольска-на-Амуре теряют веру в успешность программ по развитию города. Ситуация, на мой взгляд, критическая. Государство владеет четвертью активов порта, государство теряет деньги, тормозятся важнейшие программы, и государство же не может вмешаться. Я считаю, нужны какие-то механизмы в федеральном законодательстве, которые позволяли бы вмешиваться государственным структурам в таких случаях. Для развития ТОР необходим стремительный рост производства, промышленности. Но это невозможно без бесперебойной работы порта, без транспортировки сырья, грузов. Можно бесконечно долго разбираться в хитросплетениях долговых обязательств, искать правых и виноватых. Это не имеет смысла, по большому счету. За удручающее состояние порта несет ответственность собственник».

Между тем, сам собственник порта Олег Сысков полон оптимизма и вновь обещает привести порт в порядок. Непонятно только — на какие средства: порт «по уши» в долгах и судебных тяжбах.

Ещё в 2012 году региональные СМИ, пытаясь разобраться в проблемах многострадального порта, выяснили, что Сысков, на годовом собрании акционеров порта, фактически сам себя назначил генеральным директором компании, имея право решающего голоса (52% акций).

«Однако права на это не имел», — утверждали журналисты «Комсомольской правды» в Хабаровске:

«14 февраля 2012 года Центральный районный суд Хабаровска снял Сыскова с должности гендиректора «Амур-Порта». Причина — c начала года Сысков находится под следствием, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой (ч.2, ст.159).

«Причиной временного отстранения является обоснованное предположение, что при исполнении своих должностных обязанностей Сысков может совершить новое общественно-опасное деяние, воспрепятствовать выяснению истины, а также необходимость реально возможного наказания в виде лишения права заниматься данным видом деятельности», — говорится в судебном постановлении».

Олег Сысков — в прошлом арбитражный управляющий. Задержан был 27 декабря 2011 года, помещен под домашний арест. Освобожден 29 мая 2012 года. По настоящее время является генеральным директором того, что еще осталось от некогда самого мощного речного порта Дальнего Востока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема речного вокзала и порта стала одной из основных во время недавнего визита председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД РФ Ирины Яровой в Комсомольск-на-Амуре. Ситуацию с реконструкцией порта местные журналисты неоднократно характеризовали, как «постыдную». Многочисленные кредиторы Амур-Порта открыто заявляют: «Для Сыскова Комсомольск — просто плацдарм для выкачивания денег».