Санкт-Петербург, 9 сентября, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Двое мужчин с помощью лестницы и щетки отмывают залитую краской памятную доску Карлу Маннергейму на Захарьевской улице Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Юрий Носов ИА REGNUM Отмывание доски Маннергейму

Взобравшись по лестнице к доске, мужчины оттирают краску с помощью едкого раствора.

При разговоре с работниками выяснилось, что они — трудовые мигранты из Средней Азии. Гастарбайтеры не смогли или не захотели назвать фирму, которая их наняла. При этом чистильщики рассказали, что уже в четвертый раз заняты оттиранием доски Маннергейму.

Юрий Носов ИА REGNUM Отмывание доски Маннергейму

Напомним, в очередной раз доска оказалась «раскрашена» вечером 8 сентября. В нее метнул брикеты с краской активист партии «Другая Россия» Анатолий Тишин. Он был задержан полицией, затем освобожден после составления протокола. Активисту грозит административный штраф.

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После этого число частных охранников, дежурящих возле доски, увеличилось.

В первый раз доску нацистскому пособнику Маннергейму неизвестные граждане залили красной краской 19 июня, через три дня после ее открытия в присутствии Сергея Иванова и Владимира Мединского. После этого доску надолго закрыли под пленкой.

Затем ее отмыли и вновь открыли в конце июля. Уже 1 августа доску закидали красной краской активисты партии «Другая Россия». Однако уже утром 2 августа доска была отмыта. По данным активистов, протестующих против доски союзнику Гитлера, еще один раз в доску швырнули флакон с зелёнкой.