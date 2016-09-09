Саратов, 9 сентября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Появились фотографии с места крушения железнодорожного состава с зерном в Саратовской области. ФОтографии с места аварии публикует сегодня, 9 сентября, пресс-служба Главного управления МЧС по Саратовской области.

пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области Крушение поезда с зерном в Саратовской области

В пресс-службе РЖД уточнили, что пострадавший участок дороги является однопутным и неэлектрифицированным, поэтому движение пассажирских поездов на нем не осуществляется.

Сход вагонов с зерном с рельсов и их падение в реку Березовка произошло в пятницу в 15:50 мск на перегоне Петровск — Аткарск Саратовского региона Приволжской железной дороги. Причиной этого ЧП, по предварительным данным, стал размыв насыпи железнодорожного полотна. В результате два вагона с зерном упали в реку Березовку, два опрокинулись с насыпи полотна, а еще один вагон сошел с рельсов. Пострадавших нет. Всего в этом грузовом составе было 16 вагонов.

В настоящее время принимаются меры для ликвидации последствий аварии и создания условий для ремонта разрушенного моста.

Среди возможных причин обрушения моста, местные СМИ называют подмыв железнодорожного полотна.