Езоло, Италия, 9 сентября, 2016, 20:28 — ИА Регнум. В итальянском Езоло закончились игры второго группового этапа. Россия играла с Украиной. Победа была достигнута только в дополнительное время.

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[[[flag-ru]]] Россия — [[[flag-ua]]] Украина 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Путёвки на Кубок Мира на Багамы, а вместе с ними и право побороться за места с первого по четвёртое в этом турнире, получили сборные Италии, Польши, Португалии и Швейцарии. Места с пятого по восьмое разыграют сборные России, —Чехии, Азербайджана и Франции. Именно с французами россияне проведут следующий матч. Он пройдёт завтра, 10 сентября.