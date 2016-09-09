Нижний Новгород, 9 сентября, 2016, 20:25 — ИА Регнум. Впервые за последние десятилетия в Нижегородской области ввели в сельскохозяйственный оборот более 30 тысяч га заброшенных земель в течение года. Об этом заявил заместитель губернатора Евгений Люлин.

Иван Гринюк. На полевом стане. 1949

По его словам, наличие необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения — актуальная проблема и для России, и для Нижегородской области. Заброшенные земли в стране исчисляются миллионами гектаро. В Нижегородской области их около полумиллиона гектаров. Основная причина одна — недобросовестные собственники. Возникновению этой ситуации способствовала земельная реформа 90-х годов. Люди покупали землю за бесценок, без конкретной цели, на всякий случай или как отложенный актив, который впоследствии они надеялись перепродать.

«К сожалению, федеральное законодательство оставляет десятки лазеек для таких недобросовестных собственников, что позволяет им годами не обрабатывать землю, уходя от предусмотренной законом ответственности, — отметил губернатора. — Надо понимать, что пашня спустя годы простоя снижает плодородие, зарастает бурьяном, деревьями, чтобы такие земли вновь начали приносить урожай, уже потребуется несколько лет обработки и серьезные капиталовложения».

«В прошлом году мы начали серьезно заниматься этой проблемой, — сообщил Люлин. — Взяли порядка 20 лучших районов с самыми лучшими землями, выявили все необрабатываемые участки. Изучили их историю: кому принадлежат, кому проданы, перепроданы, сколько лет не обрабатываются. На каждый сделали паспорт и начали предметно работать с собственниками этой земли. По поручению губернатора была создана специальная рабочая группа. Подключили надзорные органы — и Россельхознадзор, и земельный контроль, прокуратуру, местные администрации. В результате впервые за последние десятилетия ввели в оборот более 30 тысяч га земли в течение года».

По данным регионального Минсельхоза, многие владельцы участков либо приняли решение обрабатывать пустующие земли самостоятельно, либо продали или передали их в аренду более эффективным собственникам, в том числе, на льготных условиях. Кроме того, были инициированы судебные иски об изъятии земельных участков у ряда недобросовестных собственников.

По словам губернатора Валерия Шанцева, это только первый этап работы: «Остается еще около полумиллиона гектаров, в основном, земель, находящихся в частной собственности, которые зарастают бурьяном, деревьями, и через какое-то время они просто будут уже непригодны для того, чтобы заниматься сельским хозяйством, если не переломить ситуацию. Эти земли необходимо ввести в оборот, чтобы они приносили доход региону, зерно, корма для животных, новые рабочие места. Земля — самое основное наше богатство. Она не должна пустовать. За нее наши предки боролись, у природы отвоевывали, корчевали, обрабатывали в тяжелейших условиях».

«К сожалению, несмотря на то, что федеральное земельное законодательство постоянно совершенствуется, у него остается ряд недостатков. Последнее решение — до 3 лет уменьшили сроки, в течение которых, если земля сельскохозяйственного назначения не используется для этих целей, то участок можно изымать. Но, на наш взгляд, и мы эти предложения направляли в федеральное министерство сельского хозяйства, наложение таких обязательств на собственника очень мало дает на практике, — отметил Шанцев. — Собственник часто передает или продает эту землю своему родственнику, и тогда трехлетний период начинает отсчитываться заново, а затем опять можно передавать, продавать этот же участок. На наш взгляд, обременение по целевому использованию надо закрепить за земельным участком, и изымать его у последнего собственника по истечении трех лет не использования по назначению. Кроме того, некоторые собственники используют еще одну уловку: распахивают одну борозду на поле, чтобы потом заявлять, что обрабатывали землю. Надо поэтому учитывать качество, объемы обработки земли, чтобы давать более верную оценку ситуации».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего субсидирования животноводства. За период реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и модернизация 525 объектов. Также переведено на современные условия содержания 82 тыс. голов скота, сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250 населенных пунктах, повышено качество реализованного молока — удельный вес молока первого и высшего сорта составил 98%, удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше среднероссийского уровня (16%).