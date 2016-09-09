Вашингтон, 9 сентября, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Министерство обороны США опровергло причастность американской боевой авиации к уничтожению 13 главарей различных террористических группировок, объединенных под эгидой запрещенной в России террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «ан-Нусра), которые съехались для ведения переговоров. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 9 сентября, пресс-служба Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Официальный представитель Пентагона заявил, что американское командование не в курсе данной операции, в связи с чем можно утверждать о непричастности самолетов ВВС США или коалиции к уничтожению главарей террористов.

Напомним, 8 сентября стало известно, что по военным ангарам вблизи сирийского города Алеппо, где собрались главари террористических организаций, был нанесен ракетный удар. Чей самолет нанес авиаудар по месту сбора главарей террористов, до сих пор неизвестно.

В этом районе действуют сирийские ВВС и Воздушно-космические силы России. После начала открытой интервенции турецких войск в Сирию Анкара также использует свои ВВС в арабской республике, но в районе Алеппо они пока не появлялись.