Симферополь, 9 сентября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. В один день со стартом Параолимпиады в Рио в Крыму начались свои соревнования среди людей с ограниченными возможностями — «Пара-Крым 2016». Это не соревнования олимпийцев, а традиционный уже фестиваль для спортсменов-любителей, но в этом году — ожидаемо — с политическим контекстом.

Пресс-служба Всероссийского общества инвалидов Открытие Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов «Пара-Крым 2016»

Параолимпийцам в этих соревнованиях участвовать разрешено с одной оговоркой — не в своей дисциплине — таким образом, успешные спортсмены выступают на равных с любителями. Да и приехало их в Крым не так уж и много — трое, и все они читали мастер-классы для молодых спортсменов: Артем Шишковский — член сборной команды России по легкой атлетике, бронзовый чемпион Европы 2014 года; Рустам Аминов — член сборной команды России по легкой атлетике, лыжным гонкам и биатлону, участник чемпионата мира 2015 года и чемпионата Европы по легкой атлетике; Светлана Коновалова — член сборной команды России по легкой атлетике, лыжным гонкам и биатлону, чемпионка мира, параолимпийская чемпионка.

Пресс-служба Всероссийского общества инвалидов Гонка на колясках

Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов «Пара-Крым 2016» проходит с 7 по 10 сентября в Евпатории на базе центра спорта «Эволюция». Организаторы фестиваля — Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) и Российский спортивный союз инвалидов (РССИ). Первый Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ВОИ и РССИ состоялся в 2007 году, и до 2014 года постоянным местом его проведения был Сочи. Год назад фестиваль переехал в Крым. В этом году его участниками стали более 450 человек из 62 регионов страны. Соревнования проходят в дисциплинах: пауэрлифтинг, дартс, настольный теннис, лёгкая атлетика, плавание.

«Фестиваль мы проводим для популяризации спорта среди людей с ограниченными возможностями. В этом году мы ещё и поддерживаем наших параолимпийцев, лишенных возможности выступать в Рио. Здесь трое параолимпийцев проводят мастер-классы. И мы надеемся, что они приведут участников фестиваля в большой спорт», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВОИ.

«Цель этого большого мероприятия — это, конечно же, развитие массового спорта, это вопросы привлечения людей с инвалидностью к активной жизни через спорт. И год от года число участников растет и число желающих расширяется», — сказал во время открытия фестиваля председатель Всероссийского общества инвалидов, параолимпийский чемпион Михаил Терентьев.

Пресс-служба Всероссийского общества инвалидов Соревнования

Тема лишения российской параолимпийской сборной права выступать в Рио — одна из самых обсуждаемых среди спортсменов сейчас. Благодаря этому и про «Пара-Крым 2016» широко заговорили в СМИ — год назад крымские соревнования остались почти незамеченными в прессе.

«Здесь собрались представители практически всех регионов России — спасибо им. Все вместе скажем нашим параолимпийцам, которых не допустили до игр, что, несмотря на те трудности, которые создаёт международное сообщество, в России продолжает развиваться спорт, страна сильна благодаря спорту. Давайте вместе благодаря своим достижениям сделаем жизнь в России лучше», — сказал Михаил Терентьев.

Поддержка параолимпийцам действительно нужна, уверена чемпионка игр в Сочи-2014 Светлана Коновалова. По её словам, сейчас все надежды российских спортсменов обращены на параолимпиаду в Южной Корее в 2018 году — не будет её, и кто-то, действительно, может сломаться. «Мы все надеемся. Никто не хочет терять спорт. Как знать: если сейчас все прикроется и не будет возможности выступать на таких соревнованиях, у кого-то руки могут опуститься… Конечно, этого не хочется. Будем готовиться, а там поживем — увидим», — отметила Коновалова в интервью РИА «Новости».

Пресс-служба Всероссийского общества инвалидов Сергей Аксенов с участниками соревнований

По мнению спортсменки, недопуск российской параолимпийской сборной к участию в Играх в Рио-де-Жанейро — это политика, а члены Международного параолимпийского комитета просто «убрали конкурентов». «Они знают, что Россия — страна сильная, и если нашим спортсменам надо, они всех порвут. И те спортсмены, которые готовились к Рио, они хотели порвать, они к этому шли четыре года», — подчеркнула Светлана Коновалова.

Она призналась, что больше всего ей обидно, что члены Международного паралимпийского комитета не предоставили доказательств и не назвали фамилий тех, кто, по их данным, употреблял допинг.

В Крыму на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов проб на допинг спортсменам в принципе не делают. Здесь каждый спортсмен и судья подтвердит — всё честно и по совести. Спортсмены «с ограниченными возможностями» — не те люди, которые ради спортивной карьеры готовы идти на обман.