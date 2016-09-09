Уфа, 9 сентября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Жители Башкирии одобряют поступок спортсмена сборной Белоруссии Андрея Фомочкина, пронесшего флаг России на церемонии открытия игр в Бразилии. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM жители региона высказали слова благодарности всем белорусским параолимпийцам, пообещав болеть за них ещё активнее.

Орден Дружбы Народов РФ

В свою очередь вице-президент Параолимпийского комитета России, депутат Госдумы РФ от Башкирии Рима Баталова заявила, что Фомочкину необходимо вручить орден Дружбы народов.

«Этот «обычный чиновник», в прошлом спортсмен и хороший человек. В отличие от некоторых, кто делит людей на чиновников и других», — отмечает блогер Людмила Воробьева, комментируя высказывания о том, что Фомочкин является всего лишь функционером от спорта.

Уфимский музыкант, лидер группы Via Chappa Илья Тавлияров отметил, что простые жители Башкирии активно обсуждают поступок Фомочкина.

По его словам, в Башкирии внимательно относятся к Параолимпийскому движению, видя в нём шанс для всех лиц с ограниченными возможностями. «В социальных сетях посты с благодарностью к сборной Белоруссии собирают по нескольку сотен перепечаток», — отметил Тавлияров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российская параолимпийская сборная в полном составе под надуманным предлогом была отстранена от участия в Параолимпийских играх. В знак солидарности с российскими параолимпийцами директор Белорусского республиканского центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике Андрей Фомочкин вынес российский флаг на торжественном открытии Игр и успел пройти с ним часть круга на стадионе «Маракана».

За этот поступок Международный параолимпийский комитет лишил Фомочкина аккредитации на Играх.

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В свою очередь пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что акция белорусских параолимпийцев, пронесших российский флаг на церемонии открытия Параолимпиады в Рио, полностью совпадает с позицией руководства страны.

В белорусском Минспорта также заявили, что решение о выносе белорусской делегацией российского следует рассматривать как проявление солидарности с российскими параолимпийцами. Решение об этом поступке было приято коллегиально всей командой.