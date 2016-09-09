Орел, 9 сентября, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» проявила заинтересованность в размещении своих производств на территории Орловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона по итогам визита 9 сентября индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации Анатолия Сердюкова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В пресс-релизе правительства региона сообщается, что Сердюков в сопровождении губернатора Вадима Потомского «посетил промышленные предприятия региона, на производственных площадках которых могут быть размещены производства госкорпорации».

В числе площадок, которые областные власти показали представителю «Ростеха», — производственные площади проблемного ЗАО «Дормаш», обанкроченного ЗАО «Орлэкс», филиала «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз». Еще одним пунктом визита стало помещение индустриального парка «Зеленая роща» в Мценском районе.

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Орловские власти анонсировали инвестора для «Дормаша»

«Ростех» — российская промышленная корпорация, включающая порядка 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано девять холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и пять — в гражданских отраслях промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, завод «Дормаш», площадку которого сегодня орловские власти показывали Сердюкову, — некогда крупнейшее машиностроительное предприятие региона, в последние несколько месяцев испытывает большие финансовые проблемы: долги по зарплате перед рабочими достиг 58 млн рублей, имущество арестовано приставами, гендиректор находится под следствием. В августе власти анонсировали некий крупный заказ для предприятия, однако имя инвестора разглашать не стали.