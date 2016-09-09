Санкт-Петербург, 9 сентября, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Птицефабрика «Синявинская» и Волховский комбикормовый завод в Ленинградской области перешли в руки новых собственников. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает издание «Деловой Петербург».

Дмитрий Налбандян. Птичница. 1960

Бизнесмен Никита Мельников, завершивший сделку по продаже Синявинской птицефабрики, имена покупателей пока не раскрывает, но известно, что это физлица, а структура сделки сложная. Оформление оставшихся документов, по словам бизнесмена, займет еще около 1,5 месяца.

По оценкам экспертов, стоимость двух предприятий без учета долгов оценивается в 7 млрд рублей.

«Цены на зерно выросли, на яйцо остались на том же уровне. Экономические условия неудовлетворительные, поэтому мы решили выйти из основного актива», — пояснил Никита Мельников деловому изданию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, владельца «Синявинской» последний год преследовали неприятности. Руководство Кировского района Ленобласти серьезно ополчилось на птицефабрику, обвинив в нарушении экологических норм, и через суд вынудило сносить несколько птичников, которые якобы были построены на землях лесного фонда.

Тогда же разгорелся конфликт между руководством Кировского района и правительством Ленобласти вплоть до того, что областные власти инициировали проверку деятельности руководства района и обвинили их в публичном передергивании фактов.

В 2013 году на птицефабрике произошло ЧП — при обрушении технологического оборудования погибло свыше 400 тысяч кур-несушек. Люди тогда не пострадали, но финансовый ущерб был велик.

Добавим, что после продажи предприятий за Никитой Мельниковым и его семьей останется птицефабрика «Лебяжье», племрепродуктор «Назия» и земли в Псковской области.

Птицефабрика «Синявинская» — крупнейший производитель яиц в Европе с объемом производства 1,3 млрд штук яиц в год. Никита Мельников возглавил ее в 2006 году, выкупив акции у прежних собственников — группы физлиц. Активное развитие птицефабрики началось в 2008 году, когда на производстве началась реконструкция и увеличение мощностей. С 2008 по 2011 год Мельников вложил в «Синявинскую» 3 млрд рублей собственных и заемных средств. За 2014 год оборот составил 4,3 млрд рублей.