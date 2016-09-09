Исламабад, 9 сентября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Пакистан осудил ядерные испытания, проведённые Северной Кореей и призвал её следовать резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей ядерную программу Пхеньяна, передаёт The Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Правительство Пакистана призывает все стороны работать над созданием безъядерного статуса Корейского полуострова.

Ранее власти Северной Кореи заявили, что провели «высокоуровневый» испытательный ядерный взрыв.

Пакистан провёл своё первое ядерное испытание в 1998 году, и был обвинён в передаче технологии создания ядерного оружия Северной Корее.