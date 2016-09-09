Мурманск, 9 сентября, 2016, 19:27 — ИА Регнум. В Мурманской области открылась рыбоперерабатывающая фабрика. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, реализация инвестиционного проекта по запуску нового производства началась в 2014 году.

Владимир Кутилин. В рыбном ряду (фрагмент)

«Мы достаточно долго шли к открытию нового производства именно такого формата — инновационного и вертикально-интегрированного, — отметил на открытии фабрики директор ООО «Управляющая компания Карат» Виталий Орлов. — Когда в рамках холдинга осуществляется и добыча рыбы, и переработка, и продажа продукции потребителю без лишних посредников».

По словам Орлова, на месте новой фабрики раньше существовал рыбоперерабатывающий завод, который простоял без дела ни один год. «Мы смогли практически заново построить новое высокотехнологичное производство, отвечающее всем современным требованиям», — добавил владелец рыбодобывающего холдинга.

Отметим, фабрика общей площадью 55 000 кв. м. расположена на берегу Кольского залива. Предполагается, что ввод в эксплуатацию крупнейшего в регионе комплекса по переработке рыбы внесёт значительный вклад в развитие отечественного рыбопромышленного комплекса. Объём инвестиций в проект по созданию фабрики составил около 1,4 млрд. рублей. Продукцию собираются распространять как в регионе, так и за его пределами.

«Новое береговое производство, обеспеченное сырьём компании холдинга, добываемое нашими специально переоборудованными судами, позволит перерабатывать до 12 тысяч тонн в год и производить до 40 тонн готовой продукции в сутки», — проанонсировал Орлов.

Однако, как много рыбопродукции отправится на прилавки Мурманска, пока неясно.

«Всё будет зависеть от спроса, — отвечая на вопрос журналистов, отметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. — Нельзя оставлять количество продукции, которое превышать спрос в регионе. Это будет зависеть от спроса, от тех договоров, которые будут заключать, но уже сегодня интерес к торговой продукции у торговых сетей очень большой».

Напомним, рыбу в Мурманске может позволить себе далеко не каждый — в целом, её устойчиво соревнуется с ценой мяса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманские рыбаки выступили за возрождение программы «Дешёвая рыба». Промысловики заявили, что готовы вновь поставлять в Мурманск рыбу по низким ценам для пенсионеров, льготников и других социально незащищённых категорий населения, однако чиновники не спешат идти им на встречу.