Москва, 9 сентября, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Система целевого набора должна быть тщательно проработана. Об этом в пятницу, 9 сентября, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о необходимости поддерживать инженерное образование.

Валентин Волков. Вузовцы. 1947

На встрече с работниками АО «810 авиационный ремонтный завод» в Чите глава кабинета министров, в частности, отметил, что сегодня государство держит курс на развитие инженерного образования. Дмитрий Медведев также поддержал необходимость целевого набора в вузы.

«Если государство учит, то мы должны понимать, куда студент потом попадет работать, иначе с нашей стороны — это вхолостую потраченные средства», — отметил Дмитрий Медведев.

По словам Владимира Бурматова, действительно, на сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с целевым набором в вузы. «Нередко бывает, что поступившие и отучившиеся по этой системе выпускники высших учебных заведений не возвращаются работать по своим специальностям в регионы, нередко они работают не по полученным специальностям. Таким образом государство оплачивает их обучение, но не получает компетентных кадров», — заявил Владимир Бурматов.

По его мнению, для того, чтобы целевой набор был эффективным, необходимо серьезно подходить к системе профориентации, а также увеличивать штрафные санкции для тех, кто нарушил условия целевого набора и неработает по специальности. Сейчас, как правило, этот штраф выплачивается с первой же зарплаты и не является серьезным обременением.

«Необходимо тщательно подходить к отбору тех школьников, которые нацелены на получение инженерной специальности. В идеале предприятия должны приходить в школы как можно раньше. Уже в средних классах учеников должны водить на экскурсии на предприятия, где им бы показывались возможности производства, организовываться встречи с ветеранами труда и многое другое», — сказал Владимир Бурматов.

Он отметил, что в 9−11 классах предприятия уже должны определяться с теми учениками, кто хотят работать на производстве из аключать соответствующие договоры об обучении в вузах на определенных специальностях, чтобы в будущем выпускники в течение определенного времени работали на выбранных производствах.