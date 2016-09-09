Москва, 9 сентября, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Резервный фонд Российской Федерации может быть исчерпан уже в 2017 году. Об этом сегодня, 9 сентября, заявил заместитель министра финансов России Алексей Лазарев, пишет «Российская газета».

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

«Резервный фонд, насколько помню, за следующий год будет использован», — заявил Лазарев. Он пояснил, что при исчерпании Резервного фонда Минфин начнет использовать для покрытия дефицита бюджета средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Напомним, ранее Минфин сообщил, что за август 2016 года из Резервного фонда было потрачено чуть более 470 млрд рублей, а из ФНБ — 123 млрд рублей.

Из этого следует, что на 1 сентября 2016 года в Резервном фонде осталось 2,09 трлн рублей, а в ФНБ — 4,719 трлн рублей.

Также Лазарев напомнил, что федеральным законом о бюджете на 2016 год предусмотрен дефицит бюджета в 3% ВВП. Лазарев отметил, что по итогам года дефицит может составить 3,2% ВВП.