Москва, 9 сентября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о запуске с 2017 года программы по созданию новых мест в детских садах для детей до трех лет продолжит решение проблемы доступности дошкольных детских учреждений. Этот вопрос является более чем долгожданным и закономерным. Об этом заявила в пятницу, 9 сентября, руководитель партийного проекта «Детские сады — детям», заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова.

Дарья Антонова ИА REGNUM В детском саду

Она напомнила, что на встрече с активом партии «Единая Россия» президент Владимир Путин ставил задачу по продолжению решения проблемы доступности детских садов.

«Для детей до трех лет задача расширения доступности детских садов остается актуальной. В данный момент около 400 тысяч детей до трех лет ожидают путевки в детские сады. К сожалению, такие обращения от родителей детей получаю регулярно. Родительские форумы переполнены жалобами на эту проблему», — отметила Алена Аршинова.

Депутат также напомнила, что партийный проект «Детские сады — детям» позволил решить острейшую в стране проблему нехватки детских садов. По ее словам, в течение трех лет было построено свыше пяти тысяч новых современных комфортных зданий дошкольных учреждений.

«Благодаря этому в детские сады смогли попасть больше одного миллиона детей», — сказала она. Но, как отметила парламентарий, в основном проблема решена только для детей от трех до семи лет (согласно указу президента).

«Решение этого вопроса является более чем долгожданным и закономерным. Кроме того, нагрузка на воспитателей в ряде случаев является чрезмерно высокой — приходится работать в переполненных группах. Такая программа по созданию новых мест в детских садах для детей до трех лет станет второй крупной частью проекта партии «Единая Россия» «Детские сады — детям». Понадобится также несколько лет, чтобы решить эту проблему», — заключила Алена Аршинова.

Напомним, в пятницу, 9 сентября, в рамках рабочего визита в Забайкальский край премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Забайкальского края Натальей Ждановой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, Дмитрий Медведев подчеркнул, что ситуация в Забайкальском крае не самая простая, а именно в исполнении целого ряда социальных программ.

«Например, программу по строительству детских садов мы практически завершили по всей стране. Но в Забайкальском крае очередь еще остается. Предыдущее руководство региона должно было предпринять все усилия, чтобы эта работа шла быстрее. Я услышал, что вы очень хорошо продвинулись в решении этой проблемы, но надо ее завершить, чтобы люди в Забайкалье не чувствовали, что оставлены на произвол судьбы. Подготовьте предложения, чтобы эту очередь в максимально короткие сроки ликвидировать и построить необходимое количество детских дошкольных учреждений», — сказал премьер-министр.