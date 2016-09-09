Рязань, 9 сентября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Семь новых автомобилей скорой медицинской помощи получила Рязанская область. 9 сентября состоялась торжественная передача автомобилей сотрудникам Рязанской городской станции скорой медицинской помощи, церемонию провел губернатор Олег Ковалев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Машина «скорой помощи»

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Андрей Макаров руководители, медицинские работники, студенты РязГМУ.

В соответствии с распоряжением правительства РФ Рязанская область в 2016 году получит 11 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Семь машин на базе ГАЗ были переданы сегодня. Еще четыре автомобиля на базе УАЗ поступят в ближайшее время — их получат ЦРБ Касимовского, Старожиловского, Сапожковского и Ермишинского районов. Все автомобили оснащены необходимым оборудованием, соответствуют требованиями безопасности перевозки врачей и пациентов.

«Новый транспорт позволит врачам быстрее прибывать по вызову, оказывать помощь пациентам более оперативно и качественно», — отметил Олег Ковалев в ходе церемонии передачи машин.

Андрей Макаров обратил внимание участников мероприятия на то, что поставка в регионы новых машин скорой помощи означает начало второго этапа реализации Национального проекта «Здоровье»: «Сегодня мы видим, что проект «Здоровье» возвращается на более качественном уровне. Поставка новых автомобилей скорой медицинской помощи в регионы позволит более эффективно выполнять главную задачу службы — быстрее оказывать помощь людям, сократит время их доставки в медучреждения».