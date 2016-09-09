Махачкала, 9 сентября, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Роспотребнадзора по Дагестану и обязал администрацию города разработать генеральную схему очистки города и прилегающих поселков, обеспечить своевременный вывоз мусора и оборудовать должным образом контейнерные площадки и прилегающие территории, сообщили 9 сентября в пресс-службе ведомства.

Jes Смерть мусорной «черепахи»

По данным Роспотребднадзора, иск этот был подан еще в январе текущего года. Решение по нему судом не принималось до сих пор. А тем временем мусорная проблема в столице Дагестана до сих пор остается актуальной. В итоге на принятие решения по иску у Советского суда ушло 6,5 месяцев. Тем не менее, решение принято в пользу надзорного органа и на его исполнение отведено время до 28 сентября.

Суды зачастую затягивают рассмотрение дел или же отказывают в иске, несмотря на явные признаки нарушений, отмечают в ведомстве. За шесть месяцев текущего года в суд Кировского района Махачкалы было направлено четыре материала в отношении ООО УК «Новый город», «Новый город №1» и «Новый город №2», которые до сих пор находятся в судах. Именно эти три компании занимаются уборкой города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по факту систематических нарушений санитарного законодательства в Махачкале Роспотребнадзор по РД направил материалы для возбуждения уголовного дела в Следственное управление СКР по региону.

Также по теме: Причины антисанитарии в Махачкале установит Следственный комитет