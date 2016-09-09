Калининград, 9 сентября, 2016, 18:56 — ИА Регнум. В центре Калининграда неизвестный изобразил военного преступника Гитлера. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, выполненный трафаретом портрет нанесён на жилом многоквартирном доме на улице Космической.

ИА REGNUM Выходка экстремистов в Калининграде (заретушировано редакцией)

Буквально в нескольких метрах от этого дома расположены структурные подразделения прокуратуры Калининградской области — природоохранная прокуратура и прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Кроме того, рядом находится лицей № 23.

«В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», — подчеркнула собеседник ИА REGNUM.

Прокурор Ленинградского района г. Калининграда Александр Пиннекер внёс представление главе города Александру Ярошуку ликвидировать изображение Гитлера.

Также Оксана Пономарёва сообщила, что в ближайшее время на официальном сайте прокуратуры — prokuratura39.ru — будет размещена форма для уведомления о фактах экстремизма, чтобы граждане могли оперативно сообщать о подобных правонарушениях.

ИА REGNUM отмечает, что в 2016 году в Калининграде участились случаи нанесения свастики на дома и памятники. Символ фашизма неизвестные рисовали на фасадах домов, а также на памятниках — Герою Советского Союза Александру Маринеско и немецкому антифашисту Эрнсту Тельману.

Не так давно в Калининграде разразился скандал вокруг дипмиссии Латвии. На стенде с визовой информацией дипломаты разместили плакат со свастикой на женском национальном наряде. После возмущения горожан латвийские дипломаты убрали плакат.

По мнению командира антифашистской группы «Ночной дозор» по спасению Бронзового солдата в Таллине Дмитрия Линтера, «за такими символическими ударами, если на них вовремя не ответить, всегда следуют действия».

«Думаю, это молодёжные проделки из каких-то неонацистких групп, — сказал антифашист. — Задача этих людей — с одной стороны, самоутвердится, с другой — привлечь внимание».

«Но опасность заключается в том, что за такими символическими ударами, если на них вовремя не ответить, всегда следуют действия, — считает Линтер. — Соответственно, это проверка и правоохранительной системы, и общественного мнения на предмет пойти дальше от символики до актуализации справедливости нахождения Калининградской области в составе России».

«Потому как, если нацизм не враг и мы можем это символично отфиксировать путём подобного хулиганства либо иного «искусства», а также путём различных тематических выступлений в СМИ и на конференциях, то мы приходим к выводу, что коммунизм и нацизм были близнецы-братья, и раз Сталин совершал военные преступления, то необходимо пересмотреть послеялтинский миропорядок и территориальное устройство России», — сказал командир таллинского «Ночного дозора».

«Думаю, это «проба пера», и необходимо найти и привлечь виновников, но не переборщив с наказанием и привлечением внимания, чтобы не создавать новых псевдогероев», — подытожил Линтер.