Чита, 9 сентября, 2016, 18:32 — ИА Регнум.



Фото Евгения Епанчинцева Премьер-министр РФ посетил Забайкальский край

9 сентября в рамках рабочего визита в Забайкальский край премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Забайкальского края Натальей Ждановой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, Дмитрий Медведев подчеркнул, что ситуация в Забайкальском крае не самая простая, а именно в исполнении целого ряда социальных программ.

«Например, программу по строительству детских садов мы практически завершили по всей стране. Но в Забайкальском крае очередь еще остается. Предыдущее руководство региона должно было предпринять все усилия, чтобы эта работа шла быстрее. Я услышал, что вы очень хорошо продвинулись в решении этой проблемы, но надо ее завершить, чтобы люди в Забайкалье не чувствовали, что оставлены на произвол судьбы. Подготовьте предложения, чтобы эту очередь в максимально короткие сроки ликвидировать и построить необходимое количество детских дошкольных учреждений», — сказал он.

Также участники встречи обсудили вопрос по строительству школ. Наталья Жданова отметила, что благодаря программе по созданию дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях накануне нового учебного года в крае открыто несколько школ.

«Мы получили из федерального бюджета на условиях софинансирования 248 млн рублей, на эти средства построена сельская школа. На оставшиеся средства к концу года завершим строительство еще одной школы. По программе устойчивого развития сельских территорий открыли образовательное учреждение в другом отдаленном районе. Также мы открыли четыре современных детских сада, отвечающие всем требованиям СанПин. Но проблема действительно остается», — подчеркнула Наталья Жданова.

Премьер-министр РФ поинтересовался, сколько новых школ необходимо Забайкальскому краю. Наталья Жданова подчеркнула, что требуется несколько десятков новых школ, особенно в краевом центре.

«Количество первоклассников в крае увеличилось на тысячу. Если в прошлом году порядка 15 тысяч, то в этом — более 16 тысяч детей пошли в первый класс. Это отрадное событие, но мы понимаем, что нам нужны новые школы», — сказала она.

Дмитрий Медведев отметил, что программа с каждым годом будет наращивать объемы.

«В Забайкальском крае также необходимо решить эту проблему. Мы планируем реализацию программы на ближайшие три года, свое место там займет и ваш регион. Но, помимо школ и детских садов, есть и другие социальные учреждения. У вас есть какие-то пожелания?» — спросил премьер-министр РФ.

Наталья Жданова обратилась от имени культработников края с просьбой о строительстве сельских клубов.

«У нас практически во всех районах края назрела необходимость строительства новых сельских клубов: где-то здания разрушены и пришли в негодность, где-то давно не было ремонта. По сути, сельский клуб может стать основополагающим учреждением на селе. Мы просим рассмотреть на федеральном уровне возможность строительства сельских Домов культуры у нас в регионе», — обратилась глава края к премьер-министру РФ.

Дмитрий Медведев предложил войти в новую целевую программу по строительству сельских клубов.

«Мы начинаем новую программу по строительству сельских Домов культуры, на которую запланировано порядка 1,5 млрд рублей. Это будут новые, современные клубы, построенные по типовым проектам, сочетающие в себе разные функции: досуговую, воспитательную, в некоторых случаях — спортивную, т. е. многофункциональные современные центры, которые построят в разных регионах страны», — отметил Дмитрий Медведев.

Также он попросил Наталью Жданову подготовить предложения по снятию задолженности в образовательных учреждениях края, где заблокированы счета, либо такая угроза существует.

«Я знаю, что задолженность накопилась за несколько лет и достигла значительных сумм. Надо эту проблему решать. Понятно, что сделано это было предшествующей командой, но люди должны получать заработную плату обычным порядком, а не через обращение в суд. Необходимо нормализовать деятельность социальных учреждений», — подытожил Дмитрий Медведев.