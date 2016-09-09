Москва, 9 сентября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Верховный суд России рассмотрит административный иск «Гражданской платформы» о снятии с выборов в Государственную думу Партии народной свободы (ПАРНАС). Слушания по иску назначены на 12 сентября. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба ПАРНАСа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миша-Два-Процента

Сообщается, что руководство партии получило соответствующее определение Верховного суда, датированное 8 сентября.

Члены «Гражданской платформы» утверждают, что ряд представителей ПАРНАСа в ходе теледебатов в рамках предвыборной кампании сделали заявления экстремистского характера в адрес руководства Российской Федерации. На основании этого «Гражданская платформа» требует отменить регистрацию федерального списка кандидатов ПАРНАСа на выборах в Госдуму.

В частности, члены «Гражданской платформы» указывают, что лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов ложно обвинил президента Российской Федерации Владимира Путина в причастности к применению химического оружия против гражданского населения Сирийской Арабской Республики.

Кандидат в депутаты Госдумы от ПАРНАСа Андрей Зубов заявил в своих выступлениях, что «власть в России захвачена наследниками большевиков — «путинистами».

Член ПАРНАСа Вячеслав Мальцев подозревается «Гражданской платформой» в призыве к насильственному свержению конституционного строя в России.