Германия, 9 сентября, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Перед встречей лидеров правящей в Германии коалиции нет каких-либо признаков того, что её члены смогут преодолеть разногласия по миграционной политике и достичь единства, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Freedom House Мигранты

Христианско-социальный союз (ХСС) критикует канцлера ФРГ Ангелу Меркель за её либеральный курс в отношении беженцев.

Лидер ХСС Хорст Зеехофер смягчил тон по сравнению с прошедшей неделей, но на деле сохранил жёсткость своей позиции.

«Нам нужны теперь ясные, надёжные правила для иммиграции также для будущего», — заявил Зеехофер накануне двухдневного закрытого заседания руководящего комитета ХСС в Шварценфельде (Верхний Пфальц, Бавария).

«Без ограничений мы не сможем достичь этого», — добавил премьер-министр Баварии.