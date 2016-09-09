Минск, 9 сентября, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 9 сентября принял помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко и председателя Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Цитата из к/ф «Красная жара». Реж. Уолтер Хилл. США, 1988 г

«Глава государства интересовался обстановкой в стране накануне выборов. Как было отмечено на встрече, ситуация спокойная, угрозы для безопасности отсутствуют. Также не имеется проблем с общественной безопасностью», — сказано в официальном сообщении.

Лукашенко заслушал доклад КГБ. Ему доложили о расследовании уголовных дел, которые находятся у него же на контроле.