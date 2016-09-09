Екатеринбург, 9 сентября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В двух школах Екатеринбурга на этой неделе было зафиксировано 37 случаев отравления детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском управлении образования.

Светлана Иванова ИА REGNUM Урок

Как сообщила начальник Управления образования мэрии Екатерина Сибирцева, в школе № 184 24 случая отравлений, а в 87-й школе — 13.

В школе №87 пока ищут причину массового отравления. А тем временем, напомним, в 184-й она уже известна: норовирус второго типа.

Сейчас пищеблоки всех школ и детсадов, находящихся в компетенции управления образования, ждут проверки. Кроме того, будут усилены меры по дезинфекции и защите школьников от микробов, в частности, сотрудники пищеблоков обязаны носить одноразовые перчатки, шапочки и маски.

Впереди и проверки состояния здоровья сотрудников пищеблоков. При обнаружении инфекции их будут отстранять от работы.