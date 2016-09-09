Киев, 9 сентября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. В ближайшие два года на Украине освободят более 50 тыс. осужденных преступников по так называемому «закону Савченко», заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

AlexVan Тюрьма

Закон был принят Верховной радой Украины 26 ноября 2015 года, и теперь по нему один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы. На сегодняшний день на Украине по этому закону уже освобождены из мест заключения около девяти тыс. человек, из которых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений было задержано около 700 и арестовано 300 человек. По подсчетам первого замглавы Национальной полиции Украины Вадима Трояна, в течение ближайших двух лет придется освободить почти 50 тыс. человек.

Отметим, что закон разработан с учётом того обстоятельства, что сегодня на Украине условия содержания в СИЗО хуже, чем условия содержания осуждённых в местах лишения свободы. На Украине этот закон называют «законом Савченко», так как его внесли на рассмотрение парламента под авторством Надежды Савченко, осуждённой в России на 22 года лишения свободы за участие в убийстве российских журналистов в Донбассе. Позже Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным и стала депутатом Верховной рады Украины по списку фракции «Батькивщина».