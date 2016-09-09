Тбилиси, 9 сентября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Срок действия нынешней повестки дня ассоциации, предусмотренной соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией, истекает в 2016 году, и правительство Грузии в ближайшее время начнет переговоры с Евросоюзом по новой повестке дня.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом на заседании комиссии по евроинтеграции 9 сентября заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

По его словам, правительство Грузии планирует осуществление значительных изменений и реформ, которые еще сблизят страну с европейским и евроатлантическим пространством.

«Мы планируем осуществление значительных изменений и реформ, которые еще сблизят нас с европейским и евроатлантическим пространством, которое является единственным легитимным выбором Грузии, и мы считаем, что этот путь обеспечит Грузии стабильное развитие и создание населению страны лучших условий жизни», — пояснил Квирикашвили.

Евроинтеграцию он назвал безальтернативным и необратимым процессом, который население Грузии неоднократно подтверждало в ходе различных референдумов и опросов.