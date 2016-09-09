Калуга, 9 сентября, 2016, 17:57 — ИА Регнум.



Фото Елены Жаровой. Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Уборка мусора на берегу реки Оки

Калужская и Тульская область объединились в реализации проекта «Великая Ока — Великая Россия» по защите водного бассейна Оки, сообщает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM. По информации министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, предполагается в рамках межрегионального сотрудничества улучшить экологическое состояние главной водной артерии 7 регионов России. Калужане и туляки надеются, что к экологической акции «подтянутся» Орловская, Московская, Рязанская, Владимирская и Нижегородская области. Это станет инициированием новой федеральной программы, которая бы объединила усилия регионов по решению проблем Окского бассейна.

В рамках начавшейся акции, калужские волонтеры убрали мусор на берегу Оки, а в тульском мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике В.Д. Поленова обсудили совместные природоохранные мероприятия двух областей.