Вильнюс, 9 сентября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Литва, которая долгое время ранее показывала быстрый темп роста экономики, в 2016 году уже медленнее повышает свой ВВП, считают литовские экономисты. Эксперты Литовской конфедерации промышленников, представившие сегодня находящимся с визитом в Литве представителям Международного валютного фонда прогнозы экономики, утверждают, что развитие экономики страны уже достигло своей грани потенциала роста, поэтому, чтобы ускорить развитие, необходимы более решительные структурные реформы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ken Teegardin Рост экономики

«В этом году Литва по темпам экономического развития занимает 11 место в ЕС, хотя еще совсем недавно мы были среди лидеров по темпу роста ВВП. Нужно признать, что рост хозяйства немного выдохся и находится слишком близко к своему потенциалу роста, поэтому, чтобы ускорить экономическое развитие, нужно решительнее и строже осуществлять структурные реформы. Иначе рост экономики будет очень медленным, и нам не удастся быстро снизить уровень безработицы», — сказал директор Департамента по иностранным связям и услугам бизнесу Конфедерации промышленников Литвы Александр Изгородин.

То, что рост ВВП Литвы медленный, и что Литву по развитию хозяйства опережает немало других стран, также указывает на то, что экономика уже начала ощущать первые проблемы конкурентоспособности. Зарплата растет быстро (в этом году зарплата выросла на 7%) и значительно опережает показатели инвестиций.

«Угрозу вызывает то, что свободные рабочие места создают намного быстрее, чем их занимают. Поэтому, несмотря на относительно позитивные перспективы развития экономики, на рынке труда ощущается дисбаланс между предложением работы и спросом. Вместе с плохими демографическими показателями этот дисбаланс будет сильно ограничивать сокращение уровня безработицы. Можно привести пример из промышленности: за последние 4 года число свободных рабочих мест в промышленности выросло на 40%, но число занятых рабочих мест увеличилось только на 10%. Так что, несмотря на продолжающееся развитие хозяйства, уровень безработицы будет сокращаться медленно, и до конца года должен опуститься до 8%», — утверждает Изгородин.

По его словам, развитие экономики искусственно ограничивают еще несколько факторов. Во-первых, высокая база, то есть уже в течение довольно продолжительного времени экономика Литвы находится на стадии роста, и реальный ВВП Литвы на 4,7% больше, чем перед экономическим кризисом, а это затрудняет развитие экономики. Во-вторых, запоздалый «приход» средств поддержки ЕС в экономику ухудшает инвестиционные показатели литовских предприятий.

«Если анализировать компоненты ВВП, именно внутренние инвестиции на данный момент являются самым слабым звеном ВВП Литвы — в этом году они упали на 2,1% и все еще на 15% меньше, чем перед кризисом. Если поддержка ЕС достигнет экономики Литвы быстрее, можно будет надеяться завершить этот год с более быстрым ростом экономики», — сказал Изгородин.

В то время, как запаздывают деньги ЕС, росту ВВП страны больше всего способствует внутренне потребление. Из-за восстановившегося рынка труда (безработица снизилась до 8,4%), поднявшейся на 7% зарплаты и соответствующим образом увеличившейся покупательской способности жителей страны в этом году объемы розничной торговли выросли на 6,7%.

По словам экспертов Конфедерации промышленников Литвы, самая большая неопределенность по поводу экономических тенденций до конца этого года возникает из-за инвестиций. Если начнут поступать средства поддержки ЕС, и до конца года предприятия получат деньги для обновления оборудования и повышения мощностей, тогда можно будет обоснованно надеяться, что развитие ВВП приблизится к отметке 3%. Тогда в контексте ЕС по темпам развития хозяйства Литва поднимется с 11 на 6−8 место.

«В этом году основным локомотивом экономики продолжает оставаться внутреннее потребление, а темпы роста потребления должны оставаться стабильными. На фронте экспорта можно будет надеяться на такие же тенденции, как и в первом полугодии этого года: на рынке ЕС предприятия основные усилия будут прикладывать к развитию в Скандинавии, но будут сокращаться потоки экспорта на рынок СНГ. Предприятия будут и дальше изучать новые рынки, а в контексте новых рынков наибольшее внимание будет уделено США и Китаю», — прогнозирует Изгородин.