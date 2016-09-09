Стамбул, Турция, 9 сентября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Европейский союз в «слабости» из-за того, что Брюссель не смог предотвратить блокировку Кипром вступления Турции в ЕС, передаёт The Associated Press.

Политическая карта острова Кипр

Чавушоглу отметил, что воссоединение этнически разделённого Кипра не является критерием для начала переговоров по политическим сферам, которому препятствует Никосия.

«Неспособность ЕС помешать стране блокировать открытие глав — это другое проявление слабости ЕС в преодолении проблем», — заявил турецкий министр после встречи с главой европейской внешнеполитической службы и еврокомиссаром по расширению.

Чавушоглу отметил, что Анкара поддерживает текущие мирные переговоры на Кипре и ожидает больших усилий от ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, со своей стороны, заявила: «Мы оба можем внести огромный вклад в решение (кипрского вопроса). … Мы оба хотим, чтобы это случилось, и я верю, что мы верим, что это может произойти сейчас, в ближайшем будущем».

Комиссар ЕС по расширению Йоханнес Хан разделяет позицию Анкары о том, что 23 и 24 главы (судебная система, правосудие, фундаментальные права и свободы, безопасность) переговоров по членству Турции в ЕС должны быть открыты, а мир на Кипре сделает это возможным.