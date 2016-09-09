МИД Турции: ЕС не может помешать Кипру блокировать переговоры о членстве
Стамбул, Турция, 9 сентября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Европейский союз в «слабости» из-за того, что Брюссель не смог предотвратить блокировку Кипром вступления Турции в ЕС, передаёт The Associated Press.
Чавушоглу отметил, что воссоединение этнически разделённого Кипра не является критерием для начала переговоров по политическим сферам, которому препятствует Никосия.
«Неспособность ЕС помешать стране блокировать открытие глав — это другое проявление слабости ЕС в преодолении проблем», — заявил турецкий министр после встречи с главой европейской внешнеполитической службы и еврокомиссаром по расширению.
Чавушоглу отметил, что Анкара поддерживает текущие мирные переговоры на Кипре и ожидает больших усилий от ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, со своей стороны, заявила: «Мы оба можем внести огромный вклад в решение (кипрского вопроса). … Мы оба хотим, чтобы это случилось, и я верю, что мы верим, что это может произойти сейчас, в ближайшем будущем».
Комиссар ЕС по расширению Йоханнес Хан разделяет позицию Анкары о том, что 23 и 24 главы (судебная система, правосудие, фундаментальные права и свободы, безопасность) переговоров по членству Турции в ЕС должны быть открыты, а мир на Кипре сделает это возможным.