Рига, 9 сентября, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Американского миллиардера Джорджа Сороса необходимо включить в «черный список» Латвии и запретить ему въезд на территорию страны за антигосударственную деятельность, заявил мэр Вентспилса Айвар Лембергс, сообщает портал Mixnews.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джордж Сорос

«В интернете появилась информация о том, что Джордж Сорос тратил сотни тысяч евро на популяризацию идеи приема беженцев. Сорос финансирует пропаганду принятия беженцев. В Латвии у него есть организации Delna и Providus, я всегда говорил, что это абсолютно антигосударственные организации. Пропаганда принятия беженцев, что в конце концов приведет к социальным, экономическим проблемам и угрозе безопасности — это антигосударственные действия. Я считаю, что в Латвии нужно запретить возможность тратить деньги Сороса, запретить организации, которые принимают участие в подобных кампаниях, поскольку это угрожает национальной безопасности», — считает Лембергс.

Он также указал, что некоторое время назад в Латвии уже действовала кампания по популяризации процесса приема беженцев. «Полтора года назад в Латвии очень активно пропагандировали прием беженцев. Эту пропаганду осуществляли контролируемые Соросом организации и «соросисты», которые находятся в политических партиях. Больше всего «соросистов» — в партии «Единство». Я призываю правительство Латвии, в первую очередь — министра иностранных дел, объявить Джорджа Сороса персоной нон грата в интересах национальной безопасности Латвии», — сказал Лембергс.

Напомним, ранее Сорос в интервью Corriere della Sera заявил, что в ближайшем будущем Европу ждут новые потрясения, связанные с мигрантами. По мнению Сороса, миграционный кризис идет на спад, но это временно. Скоро число беженцев вновь будет увеличиваться, а отношение к ним европейцев — ухудшаться.