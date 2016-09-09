Тамбов, 9 сентября, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня открыл XI всероссийскую выставку «День садовода — 2016». Она проходит в Мичуринске и завершится 11 сентября, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. В ходе фестиваля губернатор помог поварам сварить варенье, которым угощали всех желающих.

zaimoku_woodpile Яблочное варенье

В эти дни в Мичуринске яблоку негде упасть. На центральных улицах города развернулась обширная торговля. А концентрация яблок — вкусных, полезных и таких популярных у жителей и гостей праздника — превысила мыслимые нормы. Здесь можно было отведать и свежие яблоки, и пироги, тут же варили варенье и угощали соком, продавали саженцы и чеканили монеты. Так с размахом в наукограде проходит XI всероссийская выставка «День садовода-2016».

Гостей праздника — а в Мичуринск в эти дни съезжаются как руководители и представители сельскохозяйственной отрасли, так и просто любители садоводства — приветствовал глава администрации области Александр Никитин. Мичуринск он назвал лучшим городом на Земле. И назвал так не случайно. Красивейшие храмы и музеи здесь соседствуют с фундаментальной наукой, подарившей миру именитых ученых. Но главное богатство наукограда, конечно, люди — трудолюбивые, талантливые, мастеровитые.

В этом убедились гости праздника. Улица мастеров, демонстрация сельскохозяйственной техники, яблочный пир. Впервые на подобном мероприятии в этом году состоялся фестиваль мичуринского яблока, которое стало одним из брендов области. Радушные хозяева с удовольствием потчевали всех гостей праздника вкуснейшими фруктами, предлагали отведать яблочный сок. А губернатор Александр Никитин помог поварам сварить яблочное варенье.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев прислал приветствие всем гостям и участникам праздника. «Выставка, приуроченная к проведению Дня садовода, поможет оценить состояние и перспективы развития садоводства и питомниководства в России, продемонстрирует достижения отечественных производителей, селекционеров, послужит укреплению межрегиональных и международных связей», — говорится, в частности, в приветствии.

Известные академики и селекционеры в наукоград приезжают не впервые. Ведущие садоводы страны — постоянные гости праздника. Пока народ дегустирует яблоки и закупает саженцы, они решают, как сделать так, чтобы этих известных мичуринских саженцев хватило всем желающим, как обеспечить потребность населения плодами и ягодами собственного производства.

Эти и другие вопросы обсуждались на научно-практической конференции с международным участием «Научно-практические основы ускорения импортозамещения продукции садоводства». Она прошла в научно-выставочном центре Мичуринска-наукограда под председательством директора департамента растениеводства, химизации, механизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Петра Чекмарева. В ней приняли участие представители более 20 региональных органов управления АПК, садоводческих хозяйств и международных делегаций из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Перед началом совещания для них состоялась презентация научно-выставочного центра. Все гости смогли оценить инновационные разработки сотрудников Мичуринского государственного аграрного университета и экспериментального центра «М-Конс-1». Ведь лучшие умы наукограда не первый год трудятся над тем, чтобы внедрить в питание космонавтов, спортсменов и обычных людей полезные и вкусные продукты.

К слову, среди гостей научно-выставочного центра был и космонавт, Герой России, депутат Тамбовской областной думы Сергей Волков. Он рассказал, что на орбите было особенно приятно есть мичуринские продукты.

Губернатор Александр Никитин признался, что его любимые сорта яблок — жигулевское и каричное. Из последнего особенно вкусным получается варенье. По его словам, сегодня тамбовские власти ставят перед собой амбициозную задачу — сделать регион одним из лидеров развития садоводства в стране. Так, за период с 2011 по 2015 годы в Тамбовской области было заложено 3045 гектаров многолетних насаждений, из них 2074 гектара садов интенсивного типа. В 2015 году было посажено 693 гектара многолетних насаждений, из которых 637 гектаров (92 процента) — сады интенсивного типа. В текущем году будет заложено 610 гектаров садов, в том числе 417 гектаров (68%) интенсивного типа.

Как отметил Александр Никитин, в области реализуется очень важный проект — создание садоводческого кластера. Сейчас ведутся научные разработки этого вопроса. В перспективе этот кластер станет локомотивом развития отрасли в регионе.

«Закладка садов — дело дорогое. И государство всегда помогало в этом вопросе», — подчеркнул губернатор. Главный растениевод страны Петр Чекмарев заверил: в министерстве это прекрасно понимают, и все намеченные бюджетные лимиты до конца года будут переданы в регионы.