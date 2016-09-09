Серена Уильямс утратит титул первой ракетки мира
Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Американская спортсменка Серена Уильямс по результатам Открытого чемпионата США по теннису потеряет звание первой ракетки мира. Первым номером всемирного рейтинга станет немецкая теннисистка Анжелика Кербер, сообщает Reuters.
В случае своей победы в Нью-Йорке американка стала бы 23-кратной победительницей турниров Большого шлема и побила бы по этому показателю достижение немки Штеффи Граф, победа продлила бы пребывание Уильямс на вершине рейтинга WTA, которую спортсменка занимала 186 недель подряд.
Однако проигрыш в полуфинале 11-й ракетке мира Каролине Плишковой со счетом 2:6, 6:7 перечеркнул эти радужные перспективы. Это поражение отбросило Серену Уильямс на второе место в рейтинге. На послематчевой пресс-конференции Уильямс оправдала своё поражение тем, что у неё были проблемы с левым коленом.
Матч между будущей первой ракеткой мира Анжеликой Кербер и экс-первым номером рейтинга Каролиной Возняцки завершился победой Кербер со счетом 6:4, 6:3. 28-летняя спортсменка будет самой возрастной теннисисткой, впервые занявшей первую строчку рейтинга. «Я с детства мечтала стать первой ракеткой мира», — сказала Кербер после игры.
Теперь Кербер в случае победы над Плишковой в матче 10 сентября только закрепится на первом месте, а с 12 сентября официально станет первой ракеткой мира.