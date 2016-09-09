Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Американская спортсменка Серена Уильямс по результатам Открытого чемпионата США по теннису потеряет звание первой ракетки мира. Первым номером всемирного рейтинга станет немецкая теннисистка Анжелика Кербер, сообщает Reuters.

Yann Caradec Серена Уильямс

В случае своей победы в Нью-Йорке американка стала бы 23-кратной победительницей турниров Большого шлема и побила бы по этому показателю достижение немки Штеффи Граф, победа продлила бы пребывание Уильямс на вершине рейтинга WTA, которую спортсменка занимала 186 недель подряд.

Однако проигрыш в полуфинале 11-й ракетке мира Каролине Плишковой со счетом 2:6, 6:7 перечеркнул эти радужные перспективы. Это поражение отбросило Серену Уильямс на второе место в рейтинге. На послематчевой пресс-конференции Уильямс оправдала своё поражение тем, что у неё были проблемы с левым коленом.

Матч между будущей первой ракеткой мира Анжеликой Кербер и экс-первым номером рейтинга Каролиной Возняцки завершился победой Кербер со счетом 6:4, 6:3. 28-летняя спортсменка будет самой возрастной теннисисткой, впервые занявшей первую строчку рейтинга. «Я с детства мечтала стать первой ракеткой мира», — сказала Кербер после игры.

Теперь Кербер в случае победы над Плишковой в матче 10 сентября только закрепится на первом месте, а с 12 сентября официально станет первой ракеткой мира.