Симферополь, 9 сентября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Житель Керчи во время отдыха с семьёй нашел в Казантипском заливе тайник с оружием. По версии следствия, обрез охотничьего ружья, патроны к нему и килограмм тротила пролежали в земле с 2014 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Республике Крым.

фото предоставлено пресс-службой погрануправления ФСБ по Республике Крым Схрон

Звонивший на дежурный телефон керченских пограничников житель Керчи рассказал, что на подозрительные предметы он наткнулся, когда неподалеку от Казантипского залива в лесополосе искал место для костра. В тайнике крымчанин обнаружил черный мешок с очертанием предмета, напоминавшего ствол оружия. О произошедшем он сразу же сообщил в органы безопасности.

Прибывшие на место специалисты-взрывотехники крымского управления ФСБ проверили тайник, который оказался схроном боеприпасов.

«В сумке обнаружено: около одного килограмма тротила, компоненты для изготовления взрывных устройств, порядка 150 мелкокалиберных патронов, около 20 патронов для охотничьего ружья, банка с порохом, обрезное охотничье ружье. Весь арсенал, судя по внешнему виду, датируется 2014 годом», — уточнили в погрануправлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года полуостров присоединился к Российской Федерации, при этом все экономические и политические связи с Украиной жители Крыма разорвали по инициативе украинской стороны. В августе 2016 года на территорию Крыма пытались прорваться несколько групп украинских диверсантов для осуществления терактов на объектах инфраструктуры полуострова.

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