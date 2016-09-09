Тбилиси, 9 сентября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США 8 сентября приняла специальную резолюцию с выражением поддержки территориальной целостности Грузии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который считает, что сделанные в Конгрессе заявления будут способствовать еще большему развитию стратегического сотрудничества между двумя странами.

dare Грузинский флаг

Премьер особенную благодарность выразил конгрессменам Эду По и Джеральду Коноли за сильную и постоянную поддержку Грузии. Именно они, по информации главы правительства Грузии, и были инициаторами этой резолюции.

«Вчера Палата представителей Конгресса США приняла специальную резолюцию в поддержку территориальной целостности Грузии. Сделанные в Конгрессе заявления, где четко было зафиксировано, что наша страна — редкий пример демократии в регионе и сильный партнер Соединенных Штатов, еще больше упрочит те жизненно важные связи, которые есть у нас с США», — заявил Квирикашвили.