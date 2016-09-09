Калуга, 9 сентября, 2016, 17:20 — ИА Регнум.



the3cats Наркотики

Во время попытки забрать из тайника закладку с наркотиками на территории калужского региона был задержан гражданин одной из стран Средней Азии, сообщили 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности России по Калужской области.

По данным ведомства, эксперты установили, что изъятый наркотик представляет собой героин общей массой около одного килограмма. Следственным подразделением калужского управления ФСБ России возбуждено уголовное дело и осуществляется комплекс оперативно-следственных мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году калужскими правоохранителями было выявлено порядка 666 наркопреступлений. Возбуждено 720 уголовных дел. Пресечена деятельность 78 преступных групп, расследовано 357 наркопреступлений. Стоимость изъятых из незаконного оборота наркотиков по ценам «черного рынка» превышает 88 миллионов 858 тысяч рублей. Особо неблагополучная наркообстановка отмечается в Калуге и Обнинске, а также в Боровском и Медынском районах так называемой «подмосковной зоны».