Анкара, 9 сентября, 2016, 17:16 — ИА Регнум. В Турции арестовали вице-председателя прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Алпа Алтынёрса. Об этом со ссылкой на ДПН передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Victor Арест

В ночь с 8 на 9 сентября был произведён обыск в квартире Алтынёрса. ДПН осуждает этот «акт агрессии» против себя и демократической оппозиции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет вторую крупнейшую оппозиционную партию в Великом национальном собрании в поддержке запрещённой Рабочей партии Курдистана (РПК).