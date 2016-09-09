Ереван, 9 сентября, 2016, 17:16 — ИА Регнум. 21 сентября — к 25-летию независимости власти Армении планируют провести большой военный парад. По информации газеты «Жоговурд», парад будет беспрецедентным по своим масштабам.

president.am БЛА на военнном параде в Армении, 21 сентября 2011 г

«Перед Министерством обороны стоит задача продемонстрировать всю мощь ВС Армении. В параде примет участие около 10 тысяч военных, войсковые соединения которых начали подготовку к параду ещё месяц назад — в начале августа, — пишет газета. — Подразумевается, что если парад пройдет успешно, то он может сыграть роль сдерживающего фактора для врагов Армении. Все осознают, что после апрельской четырёхдневной войны этот парад имеет особое значение для Армении».

1 сентября пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян не подтвердил, но и не опроверг сведения о проведении 21 сентября военного парада. «Если будет принято решение о проведении военного парада, мы проинформируем об этом», — заявил Ованнисян.

«Проведение военного парада подразумевает большие финансовые затраты — несколько миллионов долларов. С другой стороны, особенно после апрельской войны проведение парада становится более важным. При этом организаторы парада должны стремиться показать по возможности современное и грозное вооружение, что, с одной стороны, должно способствовать повышению духа населения, а с другой — содержать определённое послание для противника», — пишет «Айкакан жаманак». При этом газета отмечает, что намного более важно провести коренные реформы в экономике и армии: «Для победы и мира это имеет намного более важное значение».

Последний раз военный парад был проведён в Армении в 2011 году по случаю 20-летия независимости. Тогда в параде принимали участие около четырех тысяч военнослужащих, а по площади Республики прошло около 300 единиц военной техники. Были продемонстрированы зенито-ракетные комплексы «С-300», ракетные комплексы «Точка-У», а также беспилотные летательные аппараты армянского производства.