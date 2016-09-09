Радио REGNUM: первый выпуск за 9 сентября
Москва, 9 сентября, 2016, 17:12 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Владимир Путин подписал указ об отставке Астахова с поста детского омбудсмена;
- Международный параолимпийский комитет лишил аккредитации членов Белорусской делегации. Лукашенко возмущен действиями спортивной организации;
- Приднестровье начало приводить законодательство в соответствие с российским;
- КНДР провела ядерное испытание. Реакция мировой общественности;
- Президент Армении принял отставку кабинета министров: новый премьер ждёт назначения.