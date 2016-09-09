Москва, 9 сентября, 2016, 17:12 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Владимир Путин подписал указ об отставке Астахова с поста детского омбудсмена;
  • Международный параолимпийский комитет лишил аккредитации членов Белорусской делегации. Лукашенко возмущен действиями спортивной организации;
  • Приднестровье начало приводить законодательство в соответствие с российским;
  • КНДР провела ядерное испытание. Реакция мировой общественности;
  • Президент Армении принял отставку кабинета министров: новый премьер ждёт назначения.

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