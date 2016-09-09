Берлин, 9 сентября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель до сих пор упорно отвергает призывы, прежде всего Христианско-социального союза (ХСС), к фундаментальному изменению курса в отношении беженцев. Однако среди населения страны также растёт недовольство миграционной политикой Меркель, передаёт Der Spiegel.

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Согласно опросам TNS Forschung, проведённым по поручению Spiegel, 82% немцев требуют скорректировать курс правительства. 28% респондентов уверены, что канцлер должна основательно изменить политику по беженцам; 54% видят необходимость в частичной корректировке. Лишь 15% придерживаются мнения, что Меркель должна сохранить свой курс.

Социологи узнали также, в каком составе немцы хотят видеть будущую коалицию после парламентских выборов 2017 года. 55% выступают за сохранение «большой коалиции»: ХДС/ХСС и СДПГ. 41% назвали чёрно-зелёный союз (ХДС/ХСС и «Зелёные). За красно-красно-зелёную коалицию (СДПГ, «Левые», «Зелёные») проголосовали 34%.

21 процент граждан Германии готовы голосовать в 2017 году за правую партию «Альтернатива для Германии».