Минск, 9 сентября, 2016, 16:49 — ИА Регнум.



Иван Шилов REGNUM Александр Лукашенко

Александр Лукашенко пообещал содействовать взаимодействию Следкомов России и Белоруссии. Об этом руководитель постсоветской республики заявил 9 сентября на встрече с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко поинтересовался у Бастрыкина вопросами борьбы с коррупцией и другими видами преступлений, а также взаимодействия между Следкомами России и Белоруссии, сказав: «Я думаю, мы у вас многому можем научиться. Вы у нас можете подсмотреть что-то, потому что мы очень многое сделали не только по реформе предварительного следствия, но и много сделали вообще, встряхнув правоохранительную систему от министерств и ведомств до Верховного суда».

«Мы очень сильно приподняли следствие, оснастив их. Но параллельно сильно приподняли и Госкомитет судебных экспертиз — без него никуда, очень укрепили его материальную базу. Мы проводим сегодня очень хорошие исследования, прежде всего в интересах следствия. Но я всегда говорю Ивану Даниловичу (председателю Следственного комитета Белоруссии Ивану Носкевичу): обязательно найди с руководителем Следственного комитета России общий язык, чтобы научиться тем передовым методам, которые существуют у вас. Это будет на пользу и нам, и вам. Я в этом крайне заинтересован», — сообщил Лукашенко.

Говоря о развитии практического взаимодействия между ведомствами, руководитель постсоветской республики сказал: «Я очень надеюсь, что такое взаимодействие будет, потому что последнее время (не будем говорить о терроризме, хотя и это очень важно) у нас хватает своего жулья — что в России, что в Белоруссии. Хотелось бы, чтобы вы вместе работали в этом направлении. Я убежден, что у нас это получится».

Бастрыкин напомнил, что СК РФ заключил соглашение о сотрудничестве с белорусскими коллегами практически сразу же после создания СК РБ. Он сообщил: «Сегодня мы проведем рабочую встречу, где еще раз посмотрим на нашу форму взаимодействия».

«С моей стороны вы всегда найдете поддержку и помощь. Мы готовы в любой момент подставить плечо, если это необходимо», — пообещал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет Белоруссии напрямую подчиняется Александру Лукашенко. Правоохранители Белоруссии и России поддерживают тесные контакты.