Путин поручил до 1 июля 2017 года представить новую госпрограмму вооружений
Ново-Огарево, Московская область, 9 сентября, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 1 июля 2017 года представить проект новой госпрограммы вооружения. При этом глава государства настаивает на преемственности документов.
«При подготовке ее (программы) финансовых параметров нужно исходить из того, что Вооруженные силы и другие войска должны быть обеспечены современным оружием и техникой на уровне, который позволит эффективно и в полном объеме решать поставленные задачи по надежной защите России от потенциальных военных угроз», — отметил Путин.
Президент поручил завершить обобщение предложений о новой ГПВ уже в 2016 году. «А затем прошу правительство до 1 июля 2017 году представить проект программы для утверждения», — сказал он.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин России предложил министерствам и ведомствам в предстоящие три года урезать расходы, в том числе на оборону, на 6%, чтобы уложиться в заявленный размер замороженных расходов — 15,787 трлн рублей.