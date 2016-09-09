Ново-Огарево, Московская область, 9 сентября, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 1 июля 2017 года представить проект новой госпрограммы вооружения. При этом глава государства настаивает на преемственности документов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«При подготовке ее (программы) финансовых параметров нужно исходить из того, что Вооруженные силы и другие войска должны быть обеспечены современным оружием и техникой на уровне, который позволит эффективно и в полном объеме решать поставленные задачи по надежной защите России от потенциальных военных угроз», — отметил Путин.

Президент поручил завершить обобщение предложений о новой ГПВ уже в 2016 году. «А затем прошу правительство до 1 июля 2017 году представить проект программы для утверждения», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин России предложил министерствам и ведомствам в предстоящие три года урезать расходы, в том числе на оборону, на 6%, чтобы уложиться в заявленный размер замороженных расходов — 15,787 трлн рублей.