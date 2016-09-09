Ставрополь, 9 сентября, 2016, 16:29 — ИА Регнум.



Paul Kehrer Допрос

В сети интернет появился ролик, предположительно, с фрагментом допросом экс-главы Минобра Ставропольского края Василия Лямина, где он рассказывает о нарушениях в работе органов власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лямин попал под следствие после получения взятки в 1 млн рублей. По данным следствия, он выдвинул директору Кисловодского государственного многопрофильного техникума требование о передачи ему взятки в качестве гарантии продолжения его работы в занимаемой должности.

Во время опубликованного 7 сентября 2016 года фрагмента допроса Василий Лямин утверждает, что задержание его на взятке было спланированной провокацией, подстроенной замглавы регионального управления ФСБ, который погиб 26 июля в Ставрополе, и его женой депутатом Ставрополья.

В частности, на ролике слышен голос судьи, которая задает экс-министру образования вопросы о том, какое отношение имеют эти люди к обвинению его во взяточничестве. В свою очередь экс-министр рассказал, что с депутатом, которая возглавляет комитет по молодежной политике, а ныне баллотируется в Госдуму РФ от партии «Единая Россия», у него возник конфликт на почве ее попыток контролировать финансирование мероприятий форума «Машук» и проведения игр КВН.

Голос на ролике утверждает, что министр пытался проводить финансовые потоки в рамках конкурса, в то время как ему указывалось этого не делать. В случае неповиновения в его адрес поступали угрозы от бывшего заместителя главы ФСБ.

Предположительно Лямин рассказал о давлении на него через поверенных лиц депутата и сотрудника ФСБ. По его словам, конфликт этот продолжался на протяжении практически полугода, после чего была совершена «провокация» в виде подставления его под статью о взяточничестве.

Голос на ролике сообщил, что провокация была организована со стороны потерпевшего и сотрудников ФСБ.

«Задержав меня, они (сотрудники ФСБ) надеялись получить сведения о преступной деятельности членов правительства Ставропольского края, которыми, как они думали, я располагаю. Они заявляли такие требования. Относительно сотрудников министерства образования Ставропольского края и сотрудников правительства региона», — говорил голос на ролике.

Правоохранительные органы Ставропольского края пока не подтверждают подлинность записи, выложенной в интернет. Также пока корреспонденту ИА REGNUM не предоставили данных о проведении проверки по данным, заявленным якобы подсудимым Ляминым в суде.

Вместе с тем, ранее ИА REGNUM сообщалось, что 26 июля заместитель начальника УФСБ по региону, ок котором упоминается в ролике, был найден в своей квартире мертвым со множеством ножевых порезов. По этому факту ведется следствие.

Примечательно, что на ролике отражен только фрагмент допроса, касающийся лиц, участвующих в предвыборной кампании. Там, где рассказчик начинает свидетельствовать о работе правоохранительных структур ролик обрывается.