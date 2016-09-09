Москва, 9 сентября, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Росстат прогнозирует падение ВВП России на уровне 0,6% во втором квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщает ведомство.

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Одновременно Росстат оставил в силе прогноз по падению российского ВВП по итогам первого полугодия в годовом выражении на уровне 0,9%.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минэкономразвития прогнозировало спад ВВП во втором квартале на уровне 0,6%, в первом полугодии — 0,9%.

Согласно официальному прогнозу министерства, в 2016 году будет наблюдаться спад ВВП на уровне 0,2%.

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